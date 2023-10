Fajter i Trebjesa najbolji u konkurenciji pionira

Podgorica, (MINA) – Džudisti podgoričkog Fajtera bili su najuspješniji u konkurenciji mlađih pionira i pionirki na 14. međunarodnom turniru Trofej Nikšića.

Kod starijih pionira i pionirki najbolja je bila nikšićka Trebjesa.

U konkurenciji mlađih poletaraca trofej je osvojio Džudo klub Kotor, a kod starijih Milenijum iz Podgorice.

Onogošt, kao domaćin i organizator, nije bio u konkurenciji za konačan plasman.

Tradicionalni turnir okupio je više od 500 takmičara iz 37 džudo iz Crne Gore i država regiona.

“Mnogobrojna publika koja je juče bila u SC Nikšić uživala je punih šest sati u lijepim potezima nadolazećih šampiona. Čestitamo svim osvajačima medalje, kao i svima ostalim, mladim takmičarima uz želje da im naš turnir bude odskočna daska za postizanje mnogo većih rezultata u budućnosti”, piše u saopštenju organizatora.

Navodi se da posebnu zahvalnost duguju svim trenerima iz regiona i Crne Gore, na dolasku kao i na pokazanom fer pleju i toleranciji tokom turnira.

