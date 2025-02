Džonson i Šifrin zlatne u ekipnoj kombinaciji

Podgorica, (MINA) – Amerikanke Brizi Džonson i Mikaela Šifrin osvojile su zlatne medalje u ekipnoj konkurenciji na Svjetskom prvenstvu alpskih skijaša i skijašica u Zeldenu.

Za ekipnu konkurenciju, novu disciplinu koja je debitovala u Zalbahu, računaju se zbirni rezultati spusta i jedne slalomske vožnje.

Šifrin i Džonson, koja je u subotu senzacionalno osvojila titulu svjetske prvakinje u spustu, nakon prvog dijela ekipne kombinacije bile su na četvrtoj poziciji sa zaostatkom od 51 stotinke za vodećim sunarodnicama Loren Macuga i Paulom Molcan.

U slalomu je Šifrin nadoknadila zaostatak i na kraju su se domogle svjetskog zlata.

Srebro je pripalo švajcarskom paru Lari Gut-Behrami i Vendi Holdener, čiji je zaostatak iznosio 39 stotinki.

Bronzane su bile Austrijanke Katarina Trupe i Stefani Venir, koje su za pobjednicama zaostale 53 stotinke.

Vodeće nakon spusta, Macuga i Molcan, na kraju su ostale bez odličja i završile na četvrtom mjestu sa zaostatkom od 64 stotinke.

Sjutra će se za medalje u ekipnoj konkurenciji boriti skijaši.

