Đuranović 11. na Evopskom prvenstvu u Slovačkoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletska reprezentativka Anđela Đuranović završila je na 11. poziciji nastup na Evropskom prvenstvu za mlađe juniorke, u slovačkoj Banjskoj Bistrici.

Članica Atletskog kluba „Sanja“ u finalu skoka u dalj ostvarila je rezultat 5.69 metara i to u prvoj seriji, ali joj to nije bilo dovoljno za plasman u malo finale, u koje se plasiralo osam najboljih poslije prve tri serije.

Titulu šampiona Evrope do 18 godina u skoku u dalj osvojila je Šveđanka Evelina Olson sa 6.35 metara, srebro je pripalo Litvanki Joani Fiodorovaite sa 6.23, dok je do bronze došla Bugarka Radina Veličkova sa 6.16 metara.

„Samim plasmanom na Evropsko prvenstvo u Slovačkoj na osnovu ispunjene norme Evropske atletske federacije i plasmanom u finale Đuranović je ostvarila veliki uspjeh za crnogorsku atletiku“, saopštili su iz Atletskog saveza.

