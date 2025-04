Dukić šesti, Marković na 30. mjestu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić nakon tri regate i dva takmičarska dana zauzima šesto, dok je Ilija Marković na 30. mjestu

Grend slema u francuskom Ieru.

Početak drugog takmičarskog dana kasnio je zbog nedostatka vjetra, pa je 112 najboljih jedriličara planete poslije pet sati čekanja odsjedrilo samo jednu regatu.

Poslije prvog dana Dukić je zauzimao drugo mjesto (4,4), a Marković 34.

Marković je danas u trećoj regati do cilja stigao kao deveti, a Dukić kao 14.

Oba crnogorska takmičara na pragu su plasmana u zlatnu grupu, u kojoj će biti 56 najboljih.

Za sjutra, posljednjeg kvaifikacionog dana, predviđene su tri regate, nakon čega će biti poznato ko će nastaviti takmičenje u zlatnoj grupi.

Poslije kvalifikacija, slijede dva finalna dana, četiri finalne regate, a zatim i medal race.

Dukić je na prvom Grend slemu, na Palma de Majorci, zauzeo 12. mjesto, a bod ga je dijelio od medal race regate.

Markoviću je bod nedostajao za plasman u finalnu grupu.

