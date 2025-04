Dukić i Marković u finalnoj grupi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković takmičenje na Grend slemu u francuskom Ieru nastaviće u finalnoj, odnosno zlatnoj grupi.

Dukić, nakon šest regata i tri takmičarska dana,

zauzima deveto, a Marković 41. mjesto.

Plasman u zlatnu grupu izborilo je 56 najboljih, od ukupno 112 jedriličara koliko se takmiči na Grend slemu.

Tokom dva finalna dana boriće se za regatu za medalje, u kojoj pravo nastupa ima samo deset najboljih.

Dukić je nakon prvog dana zauzimao drugo, dok je jučerašnji nastup završio kao šestoplasirani.

Marković je bio 34 nakon prvog dana, dok je juče popravio plasman i bio 30.

Dukić je na prvom Grend slemu, na Palma de Majorci, zauzeo 12. mjesto, a bod ga je dijelio od medal race regate.

Markoviću je bod nedostajao za plasman u finalnu grupu.

Crnogorskim jedriličarima Grend slem u Ieru ujedno je i generalna proba za Svetsko prvenstvo koje će u maju biti održano u Kini.

