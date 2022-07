Drežnjak pojačao SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Hrvatski reprezentativac

Mateo Drežnjak novi je košarkaš SC Derbija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da Drežnjak sa članom ABA lige potpisao trogodišnji ugovor.

Drežnjak, koji igra na poziciji beka, u Podgoricu dolazi nakon dvije sezone provedene u zagrebačkoj Ciboni sa kojom je osvojio duplu krunu prethodne sezone.

Od 2015. do 2019. godine branio je boje Širokog sa kojom je osvojio prvenstvo Bosne i Hercegovine 2019. godine.

“SC Derbi potpisivanjem Drežnjaka nastavlja sa angažovanjem mladih i perspektivnih košarkaša koji će nositi klub na duže staze, a Mateo Drežnjak će biti novi projekat za naš klub”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Drežnjak je prethodne sezone postizao deset poena uz tri skoka, 2,7 asistencija i 1,1 ukradenih lopti u ABA ligi i domaćem prvenstvu.

