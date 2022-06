Drašković velemajstor, prvi od obnove nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Standardni crnogorski reprezentativac i član nikšićke Elektroprivrede, internacionalni majstor Luka Drašković, postao je velemajstor, prvi u Crnoj Gori nakon obnove nezavisnosti.

Iz Šahovskog saveza su poručili da će ovaj dan biti zlatnim slovima zapisan u istoriji crnogorskog šaha.

Drašković je postao velemajstor nakon što je osvojio treći bal i prešao granicu od 2,5 hiljada rejting poena.

On je treću normu osvojio na velemajstorskom turniru koji je igran na Cetinju, gdje je u devet kola, ostvario četiri pobjede i pet remija i sa šest poena bio najbolji na turniru. Trećim balom ispunio je sve potrebne uslove za velemajstorsku titulu.

Njemu je, kako su kazali iz Šahovskog saveza, trebao remi u poslednjem kolu, u partiji sa internacionalnim majstorom Dudinom iz Rusije, a nakon četiri sata velike borbe, remi je promovisao Luku u velemajstora.

Drašković godinama važi sa predvodnika talentovane generacije mladih šahista, a titulu fide majstora osvojio je 2012. godine, dok je internacionalni majstor postao 2014. godine.

On je standardni reprezentativac, a prošle godine osvojio je titulu prvaka Crne Gore, a prošle godine bio je prvi predstavnik države na Svjetskom kupu.

Prvu normu za velemajstora osvojio je u Beogradu 2018. godine, dok je drugu osvojio u januaru ove godine u turskom Ajvaliku.

„Nadamo se da će nastaviti sa uspjesima te vinuti sebe u šahovske visine“, poručili su iz Šahovskog saveza.

Iz Saveza su istakli i da je mladi Cetinjanin Milo Pobor na tom turniru osvojio titulu fide majstora, a da su dobar rezultat ostvarili i Draškovićeve reprezentativne kolege, velemajstor Dragiša Blagojević i fide majstor Andrej Šuković.

Turnir na Cetinju igran je u sklopu Festivala šaha, u okviru kojeg se igra i Evropski školski kup, koji je počeo juče, a na kome nastupa 120 mladih šahista.

Festival će biti zaokružen još jednim velemajstorskim turnirom.

