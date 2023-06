Đoković u finalu Rolan Garosa

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Rolan Garosa.

On je danas u polufinalnom meču savladao Karlosa Alkarasa 3:1, po setovima 6:3, 5:7, 6:1 i 6:1.

Do pobjede i finala došao je nakon tri sata i 23 minuta igre.

Đoković je pobjedom protiv Alkarasa napravio veliki korak ka rekordnoj 23. grend slem tituli.

On je u velikom polufinalu pokazao klasu i iskoristio probleme sa povredom španskog tenisera.

Đoković će u finalu igrati sa boljim iz duela između Aleksandra Zvereva i Kaspera Ruda.

