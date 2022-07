Đoković sedmi put šampion Vimbldona

London, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 21. grend slem trofej u karijeri, nakon što je danas u finalu Vimbldona pobijedio Australijanca Nika Kirjosa 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

Đoković je izgubio prvi set 4:6, nakon čega je izgledalo kao da je Kirijos spreman da postane prvi Australijanac osvajač Vimbldona još od 2001. godine i Lejtona Hjuita.

Prvi set, iako je odigrano deset gemova, trajao je 31 minut i obilježilo ga je mnogo poena bez dugih razmjena.

Pobjednik drugog seta odlučen je u četvrtom gemu, kada je Đoković uzeo brejk i stekao prednost koju je kasnije pretvorio u 1:1.

Srpski teniser treći set dobio je 6:4, a nakon velike borbe u odlučujućem četvrtom setu, došao je do pobjede u taj brejku.

Đoković je današnjim trijumfom došao do sedme titule na najprestižnijem teniskom turniru, a jednu više ima Rodžer Federer.

Kirijosu je to prvi nastup u finalu nekog grend slema.

Sljedeći grend slem je US Open, koji je na programu od 24. avgusta do 14. septembra.

Đoković je došao do 21. grend slem u karijeri, jedan više od Federera, a jedan manje od Španac Rafela Nadala.

