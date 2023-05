Dikić: Doping najveća prijetnja sportu

Podgorica, (MINA) – Doping podrazumijeva korišćenje zabranjenih supstanci ili metoda, u cilju poboljšanja sportskih rezultata i predstavlja najveću prijetnju današnjem sportu, kazao je konsultant crnogorske Komisije za antidoping, Nenad Dikić.

On je na seminaru Doping u parasportu kazao da doping ugrožava zdravlje sportiste, uništava fer-plej i nanosi nepopravljivu štetu imidžu sporta.

“Doping je u suprotnosti sa sportskim duhom. On ne predstavlja samo prisustvo supstance, već koriišćenje ili pokušaj korišćenja nedozvoljenih sredstava, odbijanje da se da uzorak i posredovanje u nabavljanju nedozvoljenih sredstava“, kazao je Dikić na seminaru.

On je naglasio da postoji lista uvijek zabranjenih supstanci, onih koji nijesu dozvoljene samo na takmičenjima, ali i onih dozvoljenih ili zabranjenih u određenim sportovima.

Dikić je naglasio da se proces doping kontrola u paraolimpijskom pokretu ne razlikuje od olimpijskog ili nacionalnog.

„Organizacija je u potpunosti ista. Povrede pravila su iste, kao i sankcije“, rekao je Dikić.

On je istakao da doping pozitivne sportiste imaju sve države.

Konsultat crnogorske Komisije za antidoping Marija Anđelković kazala je da je dužnost sportiste da osigura da nijedna zabranjena supstanca ne uđe u njegovo tijelo.

“Sportisti su odgovorni za prisustvo bilo koje zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u njihovim tjelesnim uzorcima”, rekla je Anđelković.

Ona je naglasila da sportisti mogu imati bolesti ili stanja koja zahtjevaju da koriste ljekove, ili da se podvrgnu određenim medicinskim metodama.

“Ako je lijek ili metoda koju sportista treba da koristi za liječenje bolesti ili stanja zabranjen prema Listi zabranjenih doping sredstava Svjetske antidoping agencije on mora tražiti terapeutsko izuzeće (TUE). TUE sportisti daje mogućnost da koristi lijek koji se nalazi na zabranjenioj listi dok se takmiči bez rizika da krši antidoping pravula jer je to u svrhu liječenja”, rekla je Anđelković.

Ona je upoznala prisutne o nedozvoljenim supstancama, ljekovima i terapijama, govorila o onim dozvoljenim, navodeći da je prije njihove upotrebe, za sve nedoumice, najbolje konsultovati nadležnu Komisiju za antidoping.

Organitator seminara u sportskom kompleksu Voko bili su Komisija za antidoping i Paraolimpijski komitet Crne Gore.

Prisustvovali su crnogorski i sportisti država regiona, kao i učesnici međunarodnog stonoteniskog turnira Montenegro open.

