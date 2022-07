Dedivanović bronzana na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca

Podgorica, (MINA) – Plivačica Iskra Dedivanović osvojila je bronzanu medalju u konkurenciji juniorki (2007-2010. godište) u disciplini 100 metara prsno kategorije S9, na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca u finskom Pajulahtiju.

Dedivanović je bronzanog odličje osvojila rezultatom 2:10,72s.

Prvo mjesto osvojila je Poljakinja Zuzanna Boruszewska, dok je srebro pripalo Fresaka Noerbaek Kvist iz Danske.

Dedivanović će sjutra nastupiti u disciplini 100 metara slobodno, dok će mladi Budvanin Andrija Đurović takodje u kategoriji S9 plivati 100 metara slobodno i delfin.

Stonoteniser Uroš Gugolj nakon prolaska grupe, sjutra će igrati četvrtfinalni meč u kategoriji S8, protiv Britanca Rajana Henrija.

