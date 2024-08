Dečiću bod, pobjede Budućnosti, Sutjeske i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića osvojili su bod, dok su Budućnost, Sutjeska i Jezero ostvarili pobjede u petom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je u Petrovcu igrao sa Otrant-Olimpikom neriješeno 2:2.

Ulcinjski sastav poveo je golom Valentina Rudovića iz jedanaesterca u 61. minutu.

Izjednačio je Iljir Camaj u 77, a potpunio preokret kompletirao je Čagas Augusto u 88. minutu.

Radost Dečića kratko je trajala, jer je Ajumu Nišimura dva minuta kasnije poravnao i postavio konačan rezultat.

Budućnost je u Baru slavila protiv Mornara 2:0 i učvrstila se na čelu tabele.

Do pobjede podgorički tim vodili su Dragan Grivić u 33. i Vladimir Perišić u 58. minutu.

Mornar je i nakon petog kola jedini tim u ligi bez pobjede.

Prve pobjede upisali su Sutjeska i Jezero.

Sutjeska je u kotoru slavila protiv Bokelja 3:0, golovima Marka Đukanovića u 52. i Vaska Kalezića u 56. i šestom minutu sudijske nadoknade.

Jezero je u Beranama slavilo protiv bjelopoljskog

Jedinatva 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Mitar Ćuković u drugom minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Arsenala i Petrovca, koji su Tivtu igrali neriješeno 1:1.

Domaćin je poveo već u drugom minutu golom Abdulsameda Abdulaha.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Marko Šimun u 44. minutu.

Budućnost je vodeća na tabeli sa 13 bodova.

Petrovac i Dečić, sa utakmicom manje, osvojili su po osam, a po bod manje Otrant-Olimpik i Arsenal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS