Dabović ponovo najbrži, slavila i Ražnatović

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog Atletskog kluba Sparta, Novljanin Željko Dabović i Ksenija Ražnatović pobjednici su sportsko-turističke manifestacije Portonovi New Year’s Run 2024.

Dabović, koji je i prošle godine bio najbrži, trku na pet kilometara, u lijepom ambijentu rizorta Portonovi, istrčao je za 16 minuta i devet sekundi i postavio novi rekord staze.

“Sjajna atmosfera u Portonovom, zaista lijep kompleks. Uslovi za trčanje su bili dobri. Zahvaljujem se organizatoru, na čelu sa Filipom Vujadonovićem, koji su učinili da trka bude pravi spektakl”, rekao je Dabović.

On je istakao da su svi učesnici trke uživali u prelijepom ambijentu.

“Imam dosta istrčanih trka, ali ovo je jedna od najljepših – izuzetno lijepa, dobro organizovana, sa publikom duž cijele staze”, rekao je Dabović.

Govoreći o rekordu, on je istakao da staza, iako pet kilometara, nije uopšte naivna.

“Ima dosta uspona i to je otežvalo takmičarima. Sa druge strane, sam ambijent ih je motivisao da ostvare svoje najbolje rezultate”, rekao je Dabović.

Kao drugoplasirani završio je Rustam Mendubaev iz Triatlon kluba Budva (16.38), dok je treći bio Marko Kavaja iz cetinjskog Triatlon kluba (TK) Lovćen (17.08).

Ražnatović je u ženskoj konkurenciji trijumfovala u vremenu 21 minut i četiri sekunde.

Ona je u generalnom plasmanu, u ukupnoj konkurenciji, imala 22. rezultat.

“Drago mi je što sam pobjedom ovorila sezonu. Nijesam očekivala, ali sam priredila lijepo iznenađenje. Istrčala sam i dobar rezultat i postavila lični rekord. Nova godina počela je dobro”, rekla je Ražnatović.

Ona je istakla da je predivno trčati po Portonovom i da je to bilo magično iskustvo.

“Nijesam imala prilike često da dolazim do sada, tako da mi je ovo bila jedinstvena prilika da obiđem Portonovi. Nijesam tokom trke mogla da vidim mnogo, ali ću do kraja dana to nadoknaditi”, rekla je Ražnatović.

Drugo mjesto osvojila je Mirjana Radenović (21.20), a dok je pobjedničko postolje u ženskoj konkurenciji kompletirala Petra Raičević (23,15).

Trka na pet kilometara okupila je 139 takmičara iz deset država.

Glavnom događaju prethodila je dječija trka, koja je okupila 80 učesnika.

Menadžer Portonovi Training Studiija Filip Vujadinović kazao je da je druga novogodišnja trka u Portnovom rizortu bila više nego uspješna i većim brojem učesnika nego prošlogodišnja.

“Raduje činjenica da imamo učesnike iz deset država. Pomenuo bih trku za najmlađe, kojom je i počela manifestacija. U tri kategorije trčalo je 80 učesnika. U trci za odrasle nastupilo je 139 takmičara”, rekao je Vujadinović.

On je istakao da je sportska manifestacija dala sjajnu uvetiru za cijelu godinu.

“Nadam se da ćemo, kao i prošle godine, imati veliki broj događaj za najmlađe, ali i starije, da ćemo nastaviti saradnju sa lokalnom zajednicom i Crnogorskim olimpijskim komitetom”, rekao je rekao je dugogodišnji karatista i karate reprezentativac.

Sekretar Triatlon kluba Herceg Novi Marko Tomašević kazao je da mogu biti zadovoljni manifestacijom, navodeći da su 2024. godinu počeli organizacijom trke sa prijateljima iz Portonovog.

“Ove godine bilo je više takmičara nego prošle godine i još bolja organizacija. Poslužilo nas je i vrijeme. Učestvovalo je 139 takmičara iz Crne Gore i država regiona. Oboren je i rekord staze. Bila je i dječija trka, a slikanje sa Djeda mrazom pokazao se kao pun pogodak”, rekao je Tomašević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS