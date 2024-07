Crnogorskim vaterpolistima bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Buenos Ajresu.

Izabranici selektora Miodraga Mirovića pobijedili su u meču za treće mjesto Italiju 12:11 (2:2, 6:2, 3:3 i 1:4).

Crnogorski tim je vodio tokom cijelog meča, a nakon sjajne druge četvrtine i odličnog otvaranja treće, imao je i pet golova prednosti (9:4 i 10:5).

Izgledalo je da je meč odlučen, ali se Italijani nijusu predali, već su ozbiljno zaprijetili preokretom, pa su tri i po minuta prije kraja smanjili na samo gol zaostatka – 11:10.

Olakšanje je donio Strahinja Gojković minut kasnije za 12:10.

Rival je smanjio na 12:11, ali su crnogorski vaterpolisti sačuvali pobjedu u posljednjih 20 sekundi.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Strahinja Gojković sa četiri gola, po dva su postigli Danilo Stupar i Srđan Janović, a po jedan Ognjen Moračanin, Ivan Marković, Andrija Roganović i Tim Perov.

