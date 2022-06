Crnogorski vaterpolisti zaustavljeni u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Crne Gore nijesu uspjeli da izbore plasman u polufinale Svjetskog prvenstva u Mađarskoj nakon poraza od Španije 6:7 (1:2, 2:3, 2:1, 1:1).

Rival Španije u polufinalu biće selekcija Hrvatske, koja je plasman među četiri najbolje reprezentacije obezbijedila pobjedom nad Srbijom 14:12.

Crna Gora će u petak, u borbi za plasman od 5. do 8. mjesta igrati sa Srbijom, od 21 sat.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića prvu četvrtinu izgubili su 1:2, a u drugoj četvrtini Španci su postigli gol par sekundi prije kraja, pa su Ajkule na pauzu otišle sa dva gola zaostatka i rezultat je bio 3:5.

U trećoj četvrtini Crna Gora je sa dva gola Bogdana Đurđića vratila nadu i pred posljednjih osam minuta rezultat je bio 5:6.

Do kraja Španci čak pet puta nijesu iskoristili igrača više, ali su uprkos tome zadržali prednost.

Đurđić je na 23 sekunde prije kraja bio blizu da Crnoj Gori obezbijedi peterce, ali je pogodio prečku.

Osim Đurđića koji je postigao dva gola, u strijelce za Crnu Goru po jednom su se upisali Vlado Popadić, Dušan Matković, Dušan Banićević i Konstantin Averka.

Kod Španaca najefikasniji je bio Maljarah sa dva pogotka, a po jedan gol postigli su Famera, Manaris, Kabanas i Granados.

Grčka je danas savladala Sjedinjene Američke Države 16:11 i čeka svog protivnika u polufinalu, koji će biti poznat večeras nakon meča između Italije i domaćina Mađarske.

Italijani i Mađari svoj meč počeće u 21 sat.

