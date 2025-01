Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacije Crne Gore i Španije odigraće danas u Bukureštu polufinalni duel kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Početak duela zakazan je za 18 sati.

Sat i po ranije za plasman u finale igraće Mađarska i Grčka.

