Crnogorski vaterpolisti osvojili trofej

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjednik je Samarcidis kupa.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u finalnom meču selekciju Grčke 13:10 (3:4, 3:2, 4:2 i 3:2).

Ekipa selektora Vladimira Gojkovića slabije je počela finalni duel, u prvoj četvrtini tri puta imala je dva gola minusa, a prvi put došao je u vođstvo početkom treće četvrtine (7:6).

Sa tri vezana pogotka povela je 11:8, ali je domaćin smanjio na 11:10.

Dileme oko pobjede otklonili su Miroslav Perković i Marko Mršić za konačnih 13:10.

Crna Gora je na Kritu savladala i Holandiju 16:13 i Njemačku 15:7.

Sa po tri gola meč su završili Mršić, Ukropina i Vujović, dok su po dva postigli Perković i Bogdan Đurđić.

