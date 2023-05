Crnogorski plivači na mitingu u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako nastupiće danas i sjutra na četvrtom međunarodnom paraplivačkom mitingu Sarajevo open, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Mako će predstavljati deset plivača, koji će se nadmetati u 15 plivačkih diciplina.

Takmićenje će biti održano na Olimpijskom bazenu Otoka u Sarajevu i uvršteno je u kalendar Svjetske paraplivačke federacije.

Plivače predvoditi trener Boško Radulović.

