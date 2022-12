Crnogorski kadeti poraženi u Medulinu

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Medulinu, u drugom prijateljskom meču, od Hrvatske 3:1.

Hrvatska je prije dva dana dobila i prvi međusobni duel 2:0.

Crnogorski kadeti poveli su golom Marka Perovića u 61. minutu.

Izjednačio je Ivan Bikić u 65, a šest minuta domaćin je preokrenuo i poveo golom Duja Milišića.

Konačan rezultat postavio Anes Husikić iz jedanaesterca u 76. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da su njegovi izabranici odigrali kvalitetnu utakmicu.

“U prvom poluvremenu smo bili izuzetno disciplinovani, ne dozvolivši protivniku da nas ugrozi, dok smo mi imali tri dobre prilike koje nijesmo iskoristili. Drugo poluvrijeme smo odlično otvorili, preko Perovića poveli i došli u situaciju da iz tri prekida primimo tri gola, od cega jedan iz jedanaesterca”, rekao je Perišić.

On je naglasio da je i pored dva poraza od Hrvatske zadovoljan prikazanim.

“U narednom periodu radićemo na ispravljanju uočenih grešaka”, kazao je Perišić.

