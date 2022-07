Crnogorske rukometašice pobijedile Hrvatsku

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Hrvatsku 22:18, u trećem kolu Evropskog olimpijskog festivala mladih u Banskoj Bistrici.

To je prvi trijumf crnogorskih rukometašica na turniru, nakon dva startna poraza od Njemačke 28:19 i Norveške 25:14.

Najzaslužnija za prvu pobjedu bila je Elena Mitrović sa 12 golova.

Istakla se i Mina Petrović sa četiri gola, po dva puta u strijelce upisale su se Milka Pavlović i Ksenija Otašević, a po jednom Mia Piperović i Staša Mandić.

