Crnogorske odbojkašice bolje od BIH

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Pljevljima, u pripremnom meču, selekciju Bosne i Hercegovine 3:1 (24:26, 25:22, 25:17 i 25:19).

Crnogorske odbojkašice dobile su i prvi međusobni duel 3:2 (25:22, 25:22, 18:25, 24:26 i 15:11).

Crnogorsku selekciju do pobjede vodila je Tanja Bokan sa 16 poena.

Odlična su bila i sva tri srednja blokera – Mina Dragović je upisala 10 poena, Katarina Budrak devet, a dva manje Saška Đurović.

Istakla se i Simona Petranović sa devet poena.

Duel u pljevaljskoj dvorani Ada odigrana je bez prisustva publike.

Crna Gora će u Pljevljima biti domaćin prva dva meča u kvalifikacijama – protiv Finske 21. avgusta i tri dana kasnije protiv Islanda.

