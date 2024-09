Crnogorska selekcija drugoplsirana u Poreču

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na turnira u Poreču.

U posljednjem kolu igrala je sa Letonijom neriješeno 1:1 i drugim remijem na turniru osvojila drugo mjesto.

Upisala je i dvije pobjede.

Crna Gora je povela u drugom minutu pogotkom Nemanje Nikolića.

Konačan rezultat, devet minuta kasnije, postavio je Krists Kruminiš.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je utakmica bila tvrda, bez puno ljepote u igri.

“Nijesmo bili na nivou kao iz prva tri meča, ali se opet ponovilo ono što mene posebno raduje, a su velika borbenost i želja za pobjedom. Generalno gledano, jako sam zadovoljan kako smo odigrali čitav turnir u Poreču”, rekao je Ljesar.

