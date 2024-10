Crna Gora u Samsunu sa Turskom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Samsunu sa Turskom utakmicu trećeg kola Lige nacija.

Crna Gora je bez bodova na startu takmičenja u B4 Ligi nacija.

U septembru poražena je od Islanda u gostima 2:0 i Velsa u Nikšiću 2:1.

Turska je u Kardifu remizirala sa Velsom 0:0, dok je u Izmiru savladala Island 3:1.

Duel u Samsunu počeće u 20 sati i 45 minuta.

Crnogorsku reprezentaciju 14. oktobra očekuje i gostovanje Velsu.

