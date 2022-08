Crna Gora sjutra sa Portugalom

Podgorica, (MINA) – Portugal zaslužuje veliki respekt i važi za favorita, ali crnogorski odbojkaši neće kalkulisati i žele trijumf, kazao je primač servisa Jovan Delić.

Crna Gora i Portugal odigraće sjutra u Kolašinu utakmicu drugog kola D grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Ivana Joksimovića na startu kvalifikacija bili su ubjedljivi protiv Luksemburga 3:0 (25:15, 25:14 i 25:17), dok je Portugal u tri seta slavio protiv Islanda 3:0 (25:14, 25:16 i 25:10).

Delić je kazao da su, na osnovu proteklog perioda u Kolašinu, kvaliteta treninga i meča sa Luksemburgom, očekivanja prije utakmice sa Portugalom velika.

“U meč ulazimo sa vjerom u sebe i velikom pozitivnom energijom, nadamo se da će nam to donijeti povoljan rezultat. U ovom slučaju minimum dva seta bi bio jako dobar rezultat za nas, međutim, nećemo kalkulisati već idemo na pobjedu. Ekipa Portugala zaslužuje veliki respekt i dolazi kao favorit, a naše prednosti su domaći teren, timski duh i odlična atmosfera”, rekao je Delić.

On je istakao da igrača više traže u navijačima i da se nadaju da će Sportski centar u Kolašinu biti popunjen do posljednjeg mjesta.

Srednji bloker Blažo Milić smatra da crnogorske odbojkaše očekuje rival po mjeri i da je predstojeća utakmica možda i najznačajnija u kvalifikacijama.

“Već u ovom dijelu kvalifikacija mnogo toga može da se odluči. Svaki bod iz ovakvih mečeva je zlata vrijedan, dok bi nas eventualna pobjeda lansirala na vrh i osigurala plasman na Evropsko prvenstvo. Atmosfera u ekipi pred meč je na najvećem nivou, očekujem da će Kolašinci ispuniti dvoranu do posljednjeg mjesta i biti naša krila u meču sa Portugalom”, rekao je Milić.

Nedjeljni duel u Kolašinu počeće u 17 sati i 30 minuta.

