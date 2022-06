Crna Gora sa 30 sportista na MI u Oranu

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će na Mediteranskim igrama, koje će od 25. juna do 6. jula biti održane u alžirskom Oranu, predstavljati 30 sportista, koji će se takmičiti u karateu, jedrenju, boksu, džudou, boćanju, atletici, tekvondou i vaterpolu.

Oran će okupiti oko 3.390 sportista iz 26 država sa tri kontinenta, koji će se nadmetati u 24 sporta i 244 discipline.

Crna Gora četvrti put nastupa na Igrama kao samostalna država, nakon Peskare, Mersina i Taragone.

Crnogorski sportisti do sada su osvojili 15 medalja – tri zlatne, četiri srebrne i osam bronzanih.

Čast crnogorskog sporta braniće:

atletičari Tomaš Đurović, Danijel Furtula i Marija Vuković;

boćari Miroslav Petković, Nenad Ranković, Gracija Stjepčević i Nina Boljević;

bokseri Petar Marčić, Stefan Savković i Bojana Gojković;

džudistkinja Jovana Peković;

karatisti Nikola Malović i Milena Jovanović. jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković.

vaterpolisti Neđo Baštrica, Andrija Bjelica, Draško Samardžić, Danilo Dragović, Danilo Krivokapić, Pavle Krivokapić, Milan Nikaljević, Danilo Stupar, Balša Vučković, Lazar Vukićević, Vladan Vukićević, Dušan Vuković i Miloš Vukšić i

tekvondo reprezentativci Zinedin Bećović i Jelena Peruničić.

Zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju nosiće jedriličar Milivoj Dukić.

Crnogorski nastup u Oranu otvariće vaterpolisti duelom sa Francuskom u petak.

