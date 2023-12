Crna Gora i zvanično domaćin Evropskog seniorskog prvenstva u džudou 2025

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će i zvanično biti domaćin Evropskog seniorskog prvenstva u džudou 2025. godine, kazali su iz Džudo saveza Crne Gore (DŽSCG).

Iz DŽSCG su rekli da je, nakon 75. Kongresa Evropske džudo federacije, u hotelu Hilton u Beogradu potpisan Ugovor o organizaciji šampionata starog kontinenta koje će se od 23. do 27. aprila 2025. godine održati u Podgorici.

Ugovor su svečano potpisali predsjednici Evropske džudo unije i Džudo saveza Crne Gore Laslo Tot i Jovica Rečević.

Rečević je kazao da je to veliko priznanje za Džudo savez Crne Gore, crnogorski sport kao i za Crnu Goru.

Kako je dodao, pored organizacije dva velika džudo događaja u narednoj godini, evropskih kupova za juniore i seniore u martu i septembru, DŽSCG očekuje i ta najznačajnija organizacija najvećeg kontinentalnog takmičenja u 2025. godini.

“To će biti i naveće takmičenje ikada održano na teritoriji Crne Gore u nekom od olimpijskih sportova”, istakao je Rečević.

