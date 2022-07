Crna Gora bolja od Francuske

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crne Gore pobijedili su večeras u Podgorici reprezentaciju Francuske 70:69, u petom kolu E grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorsku selekciju izvanrednom partijom predvodio je Nemanja Radović, koji je postigao 15 poena, a dodao je i tri skoka i jednu asistenciju.

Osim njega u redovima Crne Gore istakli su se i Redbuf sa 12 poena i šest skokova, a sličan učinak je imao i Vladimir Mihailović, koji je uz isti broj poena i skokova dodao i četiri asistencije.

Kod poraženih najefikasniji je bio Vinsen Porije sa dabl dabl učinkom, 18 poena i 12 skokova.

U drugom meču grupe E Mađarska je u još jednom neizvjesnom meču bila bolja od Portugala i upisala prvu pobjedu rezultatom 69:68.

Crna Gora i Mađarska se nalaze na diobi drugog mjesta E grupe sa skorom tri pobjede i dva poraza, Francuska je još uvijek na prvom mjestu sa skorom 4-1, dok je Portugal idalje bez pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS