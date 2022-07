Crna Gora bez finala

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasirala u finale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Crnogorski košarkaši su večeras u Podgorici, u polufinalnom meču, poraženi od Litvanije 67:63.

Crna Gora je na polovini meča imala prednost od sedam (35:28), koju je sa četiri vezana poena početkom treće četvrtine uvećala na 11 (41:30)

Litvanija je u nastavku zonskom odbranom potpuno zaustavila crnogorsku selekciju i serijom 13:0, odnosno 20:2 došla do vođstva od 50:43 u 29. minutu.

Vodila je 58:49 u 33, a dva minuta kasnije razlika je iznosila 11 poena (61:50).

Serijom od 11:0 crnogorska selekcija se vratila u igru i izjednačila na 61:61 u 38. minutu, ali su je greške i slabija koncentracija u samom finišu odvojeile od pobjede i finala.

Litvaniju je do pobjede vodio Mantas Rubstavicius sa 19 poena.

U crnogorskoj reprezentaciji najefikasniji je bio Andrija Grbović sa 16, dok je Fedor Žugić ubacio 14 poena.

Crna Gora će u meču za treće mjesto igrati sjutra sa Izraelom, za treće mjesto na šampionatu.

