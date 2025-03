CEDIS ponosni sponzor Ženskog rukometnog kluba Budućnost

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Ženski rukometni klub Budućnost objavili su danas početak saradnje, kojom ta kompanija postaje zvanični sponzor dvostrukog šampiona Evrope.

Ugovor su potpisali izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Ivanović i direktorica Budućnosti Marijana Bulatović.

Saopšteno je da CEDIS, kao kompanija koja dosljedno primjenjuje principe društveno odgovornog poslovanja, kroz tu saradnju potvrđuje posvećenost razvoju najvećeg crnogorskog sportskog brenda.

Navodi se da je podrška CEDIS-a od velikog je značaja za stabilnost i ambicije kluba.

“Zahvalni smo CEDIS-u što su prepoznali naš trud i viziju. Njihova podrška nam daje dodatnu snagu da radimo na ostvarivanju velikih rezultata u periodu koji je pred nama, te afirmišemo rukomet kao jedan od simbola crnogorskog sporta”, kazala je Bulatović.

Ona je istakla da je ta saradnja predstavlja primjer kako zajedničkim snagama sport i privreda mogu doprinositi razvoju društva, motivisati mlade i doprinijeti uspjehu na međunarodnoj sceni.

