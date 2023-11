Čađenović u polufinalu, obezbijedio medalju na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokser Nemanja Čađenović plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na Svjetskom seniorskom prvenstvu u portugalskoj Albufeiri.

On je danas u četvrtfinalnoj borbi diuscipline lou kik, u kategoriji do 71 kilogram, pobijedio Aleksandra Sičeva iz Kazahstana 2:1.

To je njegov drugi trijumf na šampionatu, nakon što je u osmini finala eliminisao Kušaia Hamada iz Jordana 3:0.

Rival Čađenovića u sjutrašnjem polufinalu biće poznat u večernjem dijelu programa, nakon duela Anta Buzova iz Hrvatske i Nazri Muhameda Sutarija iz Singapura.

Do medalje nije uspjela da dođe Anastazija Petrović (K1, do 56), koja je u četvrtfinalu poražena od Helene Leite Santos iz Brazila 3:0.

