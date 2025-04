Budućnost volley u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Budućnost Volleya plasirale su se u finale EPCG Superlige.

Budućnost je večeras u dvorani Topolica, u odlučujućoj trećoj utakmici polufinalne serije, savladala Luku Bar 3:2 (25:27, 25:21, 23:25, 25:14 i 15:10) i sa 2:1 u pobjedama izborila finale.

Od fuzije dva tima Budućnosti, 2021. podgorički sastav osigurao je prvu seriju za titulu prvaka Crne Gore!

Jedino finale prije toga Budućnost je igrala u sezoni 2011/12, kada je i osvojila pehar pobjedom baš nad Lukom Bar.

Kapitenka Budućnosti Mileva Magdelinić bila je najefikasnija u pobjedničkom timu sa 21 osvojenim poenom, dok su Sara Belojević, Milena Ćetković i Kristina Božović dodale po 15.

U timu Luke Bar najbolja je bila Teodora Čavić sa 29 poena, dok je Aieska Fereira zabilježila 14.

Budućnost Volley će u velikom finalu EPCG Superlige igrati sa ekipom Herceg Novog, koja je u dva meča eliminisala gradskog rivala, ekipu Albatrosa.

