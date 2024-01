Budućnost Voli sjutra protiv Burga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra protiv francuskog Burga utakmicu 14. kola A grupe Eurokupa.

Rival podgoričkog tima je lider grupe sa 11 pobjeda i svega dva poraza.

Prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobio je 78:73.

Budućnost, nakon 13 odigranih kola, ima skor od pet pobjeda i osam poraza.

Trener Andrej Žakelj kazao je da je predstojeća utakmica od velikog značaja za podgorički tim.

“Burg igra odlično, trenutno je u seriji od deset utakmica bez poraza, a u poslednjih 14 mečeva izgubio je samo jednu. To je ekipa koja igra brzu košarku, veoma efikasnu, a u prethodnom kolu Eurokupa slavila je protiv Gran Kanarije. Takvog protivnika moramo poštovati”, rekao je Žakelj.

On je istakao da Budućnost iz meča u meč napreduje i da ima pristup i koncentraciju koji su potrebni.

“Na nekim utakmicama to smo i pokazali, na nekim samo na momente i moja želja je da igrači shvate da nije dovoljno samo 20-30 minuta igre. Moramo igrati fokusirani, sa velikom energijom i samo tako možemo da se nadamo dobrom rezultatu protiv tako dobre ekipe, sve drugo ne bi bilo dobro”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

