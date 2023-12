Budućnost Bemaks i Raičević sporazumno raskinuli ugovor

Podgorica, (MINA) – Ženski rukometni klub Budućnost Bemaks i Milena Raičević sporazumno su raskinuli ugovor, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Kako se navodi, ugovor je raskinut nakon što se bivša kapitenka obratila klubu sa zahtjevom za sporazumni raskid ugovora, zbog prelaska u drugi klub.

Iz Budućnost Bemaksa su kazali da su odlučili da prihvate zahtjev Raičević, ne želeći da budu prepreka u njenoj daljoj karijeri i angažmanu u novoj sredini.

“Raičević je dobila zeleno svjetlo da bez obeštećenja potraži novu sredinu, a Budućnost Bemaks joj želi uspjeh u daljoj karijeri”, poručuje se u saopštenju.

