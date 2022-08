Bjelici prestižna nagrada u Finskoj

Podgorica, (MINA) – Predsjedniku Crnogorske sportske akademije, Dušku Bjelici, u Finskoj je uručena prestižna nagrada “FIEP Europe Thulin Award”, na 32. svjetskom kongresu FIEPS i 15. evropskom kongresu.

To je priznanje koje je ustanovljeno 2010. godine i predstavlja evropsko priznanje kojim se nagrađuju najpoznatije ličnosti iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje su dale nemjerljiv doprinos razvoju fizičkog vaspitanja na nacionalnom i na evropskom nivou iz oblasti sportskih nauka.

Bjelica je i profesor Fakulteta za sport i fizičko obrazovanje Univerziteta Crne Gore.

Finski grad Vierumaki bio je domaćin tog skupa, na kojem je Bjelica priznanje primio od potpredsjednika FIEPS-a, Branislava Antale, u okviru ceremonije otvaranja svjetskog kongresa.

Učesnici najznačajnijeg svjetskog kongresa FIEPS imali su trodnevni stručni rad , a u toku trajanja Bjelica je imenovan i za nacionalnog delegata FIEPS -a.

FIEP (Federation Internationale D”education Phisique) je osnovan 1923. godine u Briselu sa ciljem da promoviše razvoj širokog spektra aktivnosti u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sporta za sve, fitnesa i zdravlja, rekreacije, kao i snalaženja u prirodi, za ljude svih uzrasta i

nacija u cijelom svijetu, kao i da podstakne i doprinese međunarodnoj saradnji u tim oblastima.

Bjelica je do sada kao autor i koautor objavio 74 knjige koje su univerzitetski udžbenici, naučne studije, naučne monografije i serijske publikacije, a urednik je, recenzent i član redakcije mnogih međunarodnih naučnih časopisa.

Objavio je preko 400 naučnih radova među kojima su neki i u najprestižnijim svjetskim naučnim časopisima koji su dostupni u najprestižnijim svjetskim bazama.

