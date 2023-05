Barcokas najbolji trener Evrolige

Podgorica, (MINA) – Šef stručnog štaba Olimpijakosa, Jorgos Barcokas, najbolji je trener Evrolige ove sezone, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog košarkaškog takmičenja.

Trenera godine tradicionalo biraju šefovi stručnoh štabova svih evroligaških ekipa.

Barcokas je ove sezone vodio Olimpijakos do prvog mjesta u ligaškom dijelu sezone (24-10).

Atinski tim u četvrtfinalu eliminisao je Fenerbahče i plasirao se na fajnl-for.

Barcokas je drugu godinu zaredom proglašen za najboljeg trenera, a treći put ukupno u karijeri.

Najbolji je bio i u sezoni 2012/2013.

Do sada je samo Željko Obradović to priznanje osvajao tri puta.

Fajnl-for Evrolige biće odigran od 19. do 21. maja u Kaunasu.

Olimpijakos će u polufinalu igrati protiv Monaka, dok će drugog finalistu odučiti Barselona i Real Madrid.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS