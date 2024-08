Ambasador dočekao paraolimpijce

Pariz, (MINA) – Ambasador Crne Gore u Francuskoj, Ivan Ivanišević, dočekao je crnogorsku delegaciju na aerodromu Šarl de Gol i poželio joj uspješan nastup na predstojećim Paraolimpijskim igrama u Parizu.

On je kazao da je Crna Gora ponosna na svoje paraolimijce i da je uvjeren da će u Parizu dostojno reprezentovati svoju državu.

Ivanišević je najavio i da će sa tribina bodriti crnogorske sportiste predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić zahvalio se ambasadoru na dočeku i u ime sportista obećao mu da će u Parizu biti ispisana nova stranica u istoriji paraolimpijskog sporta.

Crnogorska delegacija doputovala je danas, preko Tivta i Beča, u Pariz na 17. ljetnje paraolimpijske igre, koje će svečano biti otvorene 28. avgusta.

Crnogorski sport osoba sa invaliditetom predstavljaće stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić, atletičarka Maja Rajković i strijelac Miloš Đinović.

Predvodiće ih treneri Veljko Čegar, Željko Božović i Vladimir Marić.

U crnogorskoj delegaciji su još doktor Nikola Bulatović, šef misije Miloš Ranitović i predsjednik Igor Tomić.

