Abazović i Lalošević priredili prijem za sportiste

Podgorica, (MINA) – Preminer Dritan Abazović i ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević

priredili su večeras na Vili Gorica prijem za crnogorske sportiste koji su u prethodnom periodu ostvarili zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima.

Prijemu su, osim osvajača medalja na Mediteranskim igrama, Svjetskim igrama u džiu-džici, Balkanskom seniorskom džudo prvenstvu, prisustvovale košarkaške selekcije – mlada muška i ženska juniorska, sa predsjednicima saveza, selektorima i članovima stručnog tima.

Okupljenima su se, osim premijera i ministra Laloševića, obratili i košarkaš Fedor Žugić i karatistkinja Milena Jovanović.

Predsjednik Košarkaškog saveza Nikola Peković, uručio je bronzane medalje, koje je mlada

muška košarška reprezentacija ostvojila na Evropskom prvenstvu, Abazoviću, Laloseviću i predsjedniku Crnogorskog olimpjskog komiteta Dušanu Simonoviću.

