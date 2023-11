Živković: Nije realno da do 30. novembra budu ispunjeni svi uslovi za popis

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) naredne sedmice donijeće odluku o učešću u popisa stanovništa, rekao je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković, ocjenjujući da nije realno da do 30. novembra, kada treba da počne taj proces, budu ispunjeni zahtjevi opozicije.

Živković je u intervjuu agenciji MINA ponovio da DPS neće učestvovati u popisu dok se ne ispuni i posljednji zahtjev koji je naveden u sporazumu.

Na pitanje kada će DPS donijeti odluku da li će učestvovati u Popisu ili će ga bojkotovati, Živković je odgovorio da će to biti poznati početkom naredne sedmice, kada će jasno znati šta je od uslova, odnosno zahtjeva realno sprovesti.

„Po onome što sam dobijao kao informacije sa terena, nijesam uvjeren da ćemo u pojedinim opštinama imati dovoljan broj popisivača“, rekao je Živković.

On je kazao da su popisne komisije dopunjene sa predstavnicima opozicije i vijeća manje brojnih naroda, ali i da je, neophodno formirati odbor u Skupštini Crne Gore, koji će se baviti pitanjem praćenja sprovođenja popisa.

„Potrebno je izmijeniti Zakon o popisu, a nakon toga pripremiti specifikaciju, odnosno tehničko rješenje za izradu softerskog rješenja, na osnovu kojeg će građani moći da provjere kako su upisani u bazu podataka“, rekao je Živković.

To, kako je kazao, nije jednostavno i nije realno očekivati da se specifikacija za tender pripremi do 30. novembra.

„Važno je ispuniti sve zahtjeve. To je suština čitave priče. Mislim, na osnovu onoga što su dosadašnja iskustva, da neće biti realno to sprovesti do 30. novembra“, ocijenio je Živković.

On smatra da ako Vlada krene u realizaciju popisa, a zahtjevi ne budu ispunjeni, onda neće postojati povjerenje u taj proces.

„Onda taj proces neće moći biti sproveden, jer ćemo primijeniti različite mehanizme, koji će onemogućiti sprovođenje popisa sve dok se svi zahtjevi koje smo dogovorili i ne ispune“, poručio je Živković.

On je dodao da su insistirali da se termin održavanja popisa ne navodi u zakonu, odnosno ne definiše ni sporazumom, jer nijesu sigurni da li se uslovi i zahtjevi mogu do kraja ispuniti.

Živković je naveo da je poruka javnosti jasna, da niko ne „zebe“ da će ući u realizaciju tog posla, a da zahtjevi nijesu ispunjeni.

„Čujem i različite komentare da smo bili spremni da napravimo sporazum, zbog toga što će nam neko ustupiti neka mjesta po dubini, ili što ćemo biti dio vlasti. To su čiste manipulacije koje postoje u javnosti“, kazao je Živković.

On je poručio da, ipak, treba sačekati da se vidi šta će se desiti naredne sedmice.

Upitan da li je od predstavnika vlasti bilo inicijativa za dijalog o izboru vrhovnog državnog tužioca i članova Sudskog savjeta, Živković je rekao da sa predstavnicima vlasti nije bilo razgovora na temu izbora čelnih ljudi u pravosuđu.

„Ono što sam imao prilike da pročitam u medijima je stav ministra pravde Andreja Milovića da bi izbor vrhovnog državnog tužioca trebalo da bude predmet šireg dogovora između vlasti i opozicije“, naveo je Živković.

On je kazao da je, „očigledno da je dio parlamentarne većine odlučio da pravi stalan pritisak na sudsku i tužilačku granu vlasti da rade onako kako to njima odgovara, a u tome im se i pridružio dio medijskog sektora“.

„Ta vrsta pritisaka treba valjda da proizvede strah kod nosilaca funkcija u sudstvu i tužilaštvu, da rade onako kako im neko piše u medijskim kolumnama, ili onako kako to smatraju neki politički predstavnici u Skupštini ili van nje“, kazao je Živković.

Zbog toga je, kako je istakao, potreban širi dogovor između vlasti i opozicije.

„Zbog toga su nam potrebni ljudi koji će nezavisno, odnosno nepristrasno raditi svoj posao, kad kažem nezavisno i nepristrasno mislim na to da oni budu potpuno imuni na bilo kakvu vrstu pritisaka sa političke ili medijske scene“, naglasio je Živković.

On je dodao da žele razgovor na tu temu, i da su to kazali više puta.

„Dobro je da što prije budu izabrani predstavnici najvećih državnih funkcija, konkretno u pravosuđu, ali ne na način da to bude plod nekih ucjena ili ultimatuma od predstavnika vlasti, koji danas broje većinu u Skupštini“, rekao je Živković.

Upitan kakav je stav DPS-a o eventualnom izboru Milorada Markovića za vrhovnog državnog tužioca, Živković je kazao da će stav moći da saopšte tek kada počnu razgovori na tu temu.

Na pitanje da li je, osim njega, još neko najavio da će se kandidovati za lidera DPS-a, Živković je odgovorio da nema za sada nikakvih najava i da bi bilo poželjno da se prijave kandidati.

On je dodao da će proces biti transparentan, otvoren, potpuno demokratski i da može da se kandiduje ko god želi i ima ambiciju za to.

Upitan kako vidi kritike upućene na račun rada DPS-a, Živković je rekao da niko nije onemogućen da saopšti kritiku i kaže svoj ugao viđenja kako bi u narednom vremenskom periodu stranka trebalo da funkcioniše.

„Mi smo partija koja je uspijevala da odoli mnogobrojnim izazovima na političkoj sceni. Ne trajemo preko 30 godina tek tako. Da li je u prethodnih 30 godina postojalo određenih grešaka? Postojalo je“, naveo je Živković.

DPS je, kako je kazao, najzaslužniji za obnovljenu državnost, za to što je sačuvan mir u Crnoj Gori, država uvedena u NATO, kao i za to što je otvorila evropsku perspektivu i ima ekonomsku održivost.

On je upitao šta sada treba da još urade i da li treba da „pokleknu pred pritiskom javnosti da nestanu sa političke scene“.

To je, kako je kazao, osnovna namjera njihove političke konkurencije. „Dajte polako se vi reformišite, pa u toj reformi ukoliko izgubite nekoliko procenata podrške, apsolutno je nevažno, treba DPS da nestane sa političke scene“, naveo je Živković.

On je rekao da su vidjeli šta treba ispraviti i da znaju šta treba uraditi.

On je, odgovarajući na pitanje o mogućnosti da bivši premijer Duško Marković formira stranku, kazao da nema nikakav problem sa bilo čijim političkim ambicijama, ili potrebom da izađe na političko tržište i odmjeri snagu.

„Ali, ono što je suština ovog momenta pred kojim se nalazi i crnogorsko društvo i Crna Gora je da treba vršiti ukrupnjavanje državotvornih, evropskih političkih snaga. Bez ikakvih ličnih sujeta, bez bilo čega“, rekao je Živković.

On je, odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora sa aktuelnom vlašću i opozicijom daleko od članstva u Evropskoj uniji (EU), istakao da je učlanjenje države u EU interes oko kojeg bi trebalo da se okupe svi politički subjekti.

Upitan da li postoji taj konsenzus, Živković je kazao da je to sada teško procijeniti.

„Kada u parlamentarnoj većini imate političke subjekte koji su u radili sve da Crna Gora ne postane država, a ne da Crna Gora otvori evroatlantsku perspektivu, prirodno je da postoji sumnja u odnosu na takvo postupanje“, rekao je Živković.

Na pitanje kako komentariše izjavu crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da je uvjeren da će predsjednik Skupštine Andrija Mandić podržati njegovu i viziju premijera Milojka Spajića o evropskom i evroatlantskom putu Crne Gore, Živković je odgovorio da je to očekivana izjava.

On je kazao da je Milatović uradio sve da Mandić bude predsjednik Skupštine, a da bivši Demokratski front (DF) bude dio parlamentarne većine.

„Sad treba da vjerujemo Mandiću kako će kao član Savjeta za odbranu i bezbjednost ispunjavati ono što su obaveze Crne Gore iz NATO agende, da će raditi na izgradnji povjerenja sa NATO savezom“, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, Mandić je zbog borbe protiv NATO-a završio na optuženičkoj klupi i dobio prvostepenu presudu u trajanju od pet godina, koja je sada ukinuta.

„Sada treba da vjerujemo Milatoviću, koji isključivo iz političkih razloga favorizuje Mandića, zbog disolucije koja postoji u Pokretu Evropa sad (PES), da će on poštovati ono što su evropske vrijednosti“, naveo je Živković.

On je kazao da će se vidjeti na koji način će Spajić djelovati sa pozicija izvršne vlasti.

„On je u koaliciji sa DF-om, odnosno sa Mandićem u Skupštini Crne Gore. Mandić mu daje podršku iz Skupštine da on bude premijer“, rekao je Živković.

Spajić se, kako je naveo Živković, opredijelio da odabere svoje partnere i da sa njima gradi političku budućnost i dalji put Crne Gore. „Ja mislim da je Spajić, izborom tih partnera, izabrao ne samo pogrešan put nego da je izabrao put koji će ga koštati političke karijere“, kazao je Živković.

Upitan kako vidi budućnost 44. Vlade i koliko procjenjuje da će ona trajati, Živković je rekao da će trajati onoliko koliko se budu zaoštravali odnosi između tih političkih subjekata i unutar PES-a.

„Mislim da ćemo relativno brzo doći do momenta kada se mora napraviti jasan otklon – ili ćete ići onim putem kojim ide politika koalicije Za budućnost Crne Gore, ili ćete se opredijeliti da suštinski podržite platformu koja je na evropskim vrijednostima“, kazao je Živković.

Upitan da li je DPS-a, ako dođe do tog trenutka, spreman da podrži Spajića, Živković je rekao da „o tome nema sada ni govora niti razmišljanja da se podrži Spajić ili bilo ko drugi“.

„Znači, mi smo rekli ko mogu biti naši partneri. Naši partneri mogu biti oni koji su suštinski vezani za evropske vrijednosti“, istakao je Živković.

To, kako je dodao, nije nikakva politička floskula.

Živković je kazao da će Spajić sam vidjeti da ne može funkcionisati sa ovim političkim subjektima, „koji će, u koordinaciji zajedno sa Milatovićem, koji je njegov konkurent u PES-u, raditi sve da ga onemoguće da sprovede programe“.

On je dodao da niko vlast ne ispušta tako lako.

„To smo imali prilike da vidimo i u prethodne tri godine. Oni će se svi grčevito boriti za one fotelje koje su dobili. To pokazuje Mandić“, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, Mandić iz jasnih razloga ćuti na sve ono što mu se saopšti kroz političku argumentaciju, jer želi da drugačim putevima dođe do ostvarivanja svojih ciljeva.

„Da li će DPS dati podršku svemu onome što je dobro za Crnu Goru, posebno u procesu evropskih integracija, tu nema nikakve dileme“, poručio je Živković.

