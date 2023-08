Zaposleni u komunalnim preduzećima najavili štrajk ako im se ne povećaju plate

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u komunalnim preduzećima organizovaće generalni štrajk u cijeloj Crnoj Gori ukoliko do 15. septembra ne bude potpisan granski kolektivni ugovor i ako im se ne povećaju koeficijenti, poručeno je sa današnjeg protesta ispred Vlade.

Predsjednik Sindikata stambeno-komunalne privrede Branislav Plamenac rekao je da za izmjenu granskog kolektvinog ugovora imaju dozvolu Ministarstva ekologije i prostornog planiranja, ali kočnicu, kako je naveo, predstavlja resor finansija.

“Naši zaposleni se finansiraju iz svojih prihoda, tako da naš kolektivni ugovor ne može uticati ni na budžet lokalne uprave, ni države“, kazao je Plamenac, prenosi Portal RTCG.

On je rekao da su išli u ministarstva, ali da nijesu uspjeli da potpišu granski kolektivni ugovor,

Plamenac je istakao da su više puta upozoravali Vladu da će izaći na protest.

“Ako ne bude odgovora do 15. septembra, organizovaćemo generalni štrajk u cijeloj Crnoj Gori”, poručio je Plamenac.

