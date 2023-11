Zabrinjavajuća slika o trijumfu partijskih interesa nad procesom integracija

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori pokazuje zabrinjavajuću sliku o trijumfu partijskih interesa nad procesom evropskih integracija i kontinuiranoj nespremnosti crnogorskog sistema da odgovori na ključne zahtjeve u tom procesu, smatraju u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz MANS-a su kazali da, deceniju od otvaranja pregovaračnih poglavlja koja se odnose na pravosuđe i vladavinu prava, Crna Gora i dalje dobija poražavajuće ocjene za borbu protiv korupcije, kao jednog od najvećih izazova u procesu pridruživanja.

“Tako se i ove godine upozorava da je korupcija, ukjučujući i onu na visokom nivou, svepristuna u mnogim oblastima, pa i u državnim strukturama, ali i podsjeća da Crna Gora nije uspjela da značajno unaprijedi antikorupcijski zakonski okvir i uskladi ga sa onim što su standardi Evropske unije (EU)”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da na ovaj problem u kontinuitetu ukazuju, upozoravajući na činjenicu da od smjene vlasti 2020. godine, nijedan saziv parlamenta ili vlade, nije donio suštinske promjene kada je u pitanju antikorupcijska reforma.

Oni su naveli da u izvještaju EK konstatuje da je i dalje potreban rad na zakonima o spječavanju korupcije, o finansiranju političkih partija, o oduzimanju imovine stečene kriminalom i o slobodnom pristupu informacijama, kao i da je potrebno donijeti sveobuhvatnu antikorupcijsku strategiju.

Potpuni trijumf partijskih interesa nad procesom integracija je, kako su rekli iz MANS-a, vidljiv i u zamjerkama iz Izvještaja po pitanju nedostatka ključnih pravosudnih reformi.

“Ali i u istrajnošču crnogorske vlade i parlamenta na usvajanju zakona i rješenja koja su suprotna preporukama Evropske unije i Venecijanske komisje”, dodali su iz te nevladine organizacije (NVO).

Prema njihovim riječima, analiza takvog postupanja pokazala je da se u najvećem broju slučajeva radilo o zakonskim rješenjima koja su istovremeno bila i protivustavna, ali sa druge strane u potpunosti usklađena sa onim što su u tom momentu bili interesi političkih partija.

Iz MANS-a su ukazali da su, kada je u pitanju rad institucija zaduženih za borbu protiv korupcije, ponovljenje zamjerke koje se odnose na rad pravosuđa koje je i dalje paralisano brojnim problemima koji dovode u pitanje njegov kredibilitet i profesionalnost.

Kako su naveli, EK je, u osvrtu na rad Agencije za sprječavanje korupcije, konstatovala takozvani “napredan u kvantitetu”, i ponovila preporuke od ranije da ta institucija mora dalje raditi na unaprijeđenju nepristrasnosti, nezavisnosti, proaktivnosti i odgovornosti u radu.

“Dalje se takođe navodi potreba da se unaprijedi neselektnivnost u postupanju, te kvalitet odluka koje donosi Agencija”, rekli su iz MANS-a.

Oni su ukazali da je u ovogodišnjem izvještaju EK pohvalila rad Specijalnog državnog tužilaštva po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala.

“Ali i upozorila na nedostatak zaokruženih postupaka u ovoj oblasti, odnosno pravosnažnih presuda u oblastima šverca cigareta, pranja novca, trgovine ljudima i sajber kriminala”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su kazali da, kada je u pitanju šverc cigareta, EK umnogome demantuje stavove premijera i ministra policije.

U izvještaju EK konstatuje se da su “izazovi koji se odnose na šverc cigareta preko Luke Bar samo djelimično adresirani, te da je potreban detaljniji monitoring i nastavak postupka suzbijanja šverca”.

“U tom smislu, Crnoj Gori se preporučuje da uloži dodatni napor na osnaživanju svih institucija koje su uključene u proces suzbijanja šverca cigareta, ali i inteziviranje rada kompletnog pravosudnog aparata kako bi se neutralizovale kriminalne mreže i unaprijedili rezultati u vidu konačnih presuda i konfiskacije koristi stečene kriminalom”, naveli su iz MANS-a.

Iz te NVO su kazali da, sa druge strane, izvještaj EK o Crnoj Gori dosta jasnije nego ranijih godina, sa mnogo direktnijim rječnikom, ukazuje na ono što su očekivanja na putu evropskih integracija.

U MANS-u smatraju da izvještaj, ukoliko bude ozbiljno shvaćen, može predstavljati odličnu mapu puta za novu izvršnu i zakonodavnu vlast.

“Ali i prvi test političke volje da partijske interese podrede nespornom interesu građana Crne Gore da konačno postanu dio evropske porodice”, navodi se u saopštenju.

