ASP: Za službena putavanja i reprezentaciju u septembru 710 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Manjinska vlada premijera Dritana Abazovića, koja je bez političkog legitimiteta, u septembru je za službena putovanja centralne administracije i troškove za reprezentaciju potrošila oko 710 hiljada EUR, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije su kazali da je ukupan trošak za taj izdatak u protekla četiri mjeseca, odnosno od juna kada su održani parlamentarni izbori, porastao na 2,6 miliona EUR.

Ističe se da je samo u avgustu, kada je većina centralne administracije na redovnom godišnjem odmoru, potrošeno oko 630 hiljada EUR.

“U prošlom mjesecu je, od ukupnog iznosa od 710 hiljada EUR, za dnevnice zaposlenima na putevima po zemlji i inostranstvu isplaćeno više od 174 hiljade EUR, koje su im praktično džeparac (često i veoma izdašan), imajući u vidu da im je sve drugo plaćeno”, kaže se u saopštenju ASP.

Navodi se da je za prevoz na putovanjima potrošeno 100 hiljada EUR, za smještaj 158 hiljada, a za ostale troškove i službena putovanja još 207 hiljada EUR.

Dodaje se da su troškovi reprezentacije preko 71 hiljadu EUR.

Iz ASP su ukazali da prikazane sume u javnim evidencijama ne moraju biti konačne, jer mnogo toga može biti vezano sa službenim putovanjima, ali sakriveno pod drugim budžetskim stavkama, odnosno potrošnjom.

Iz te NVO navode da je istovremeno u septembru za zarade preglomazne centralne administracije, sa povezanim doprinosima i porezom na zarade, prikazan izdatak od preko 51 milion EUR.

“Međutim, transferi visokom obrazovanju, što su većinski plate, je bio 2,8 miliona eura, transferi institucijama su dodatnih 7,7 miliona, a tu su prikazani Javni servis, gdje je takođe najveći dio za zarade zaposlenih, i još neke institucije, ali i pojedini izdaci opštinama, civilnom sektoru, vjerskim zajednicama”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da je za ugovore o djelu, koji su nezakoniti oblik zapošljavanja u javnoj upravi, ali su postali „prečica“ za ubacivanje partijskog i nepotističkog kadra – bez prethodnih provjera znanja i potrebnih iskustava, u septembru izdvojeno 1,4 miliona EUR, u junu 1,4 miliona a u julu i avgustu po 1,3 miliona.

Ukazuje se da je dodatno za primanja pripravnika potrošeno 1,1 milion EUR, za izradu projekata (što su opet vrsta zapošljavanja) oko 140 hiljada, javni rad 254 hiljade, a potrošnja za konsultantske usluge, koje su u velikom broju skrivena zapošljavanja, iznosi 1,4 miliona.

Iz ASP navode da je za razne vrste naknada za rad u komisijama, članovima upravnih odbora, a ne računajući ljekarske komsije, potrošeno još najmanje 1,2 miliona, što su opet vrsta primanja povezanih sa zaradama.

“U proteklom mjesecu su najmanje 60 miliona različiti izdaci, koji se mogu direktno povezati sa različitim vrstama zarada, a ogromni izdaci ukazuju da čuvena krilatica bivših vlasti “jedan zaposleni, četiri glasa” i dalje ima svoju značajnu snagu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je početkom godine na nivou centralne administracije bilo preko 45 hiljada uposlenih, ali da je brojka sigurno uvećana, s obzirom na to da je bila izborna godina.

Ministarstvo finansija, kako su kazali iz ASP-a, ne dostavlja toj NVO podatke o zaposlenima nakon početka ove godine, zbog čega je pokrenuto nekoliko pravnih postupaka.

Ističe se da uz Agenciju za nacionalnu bezbjednost i Ministarvo unutrašnjih poslova, samo još Ministarstvo finansija u septembru krije pojedine budžetske isplate.

Iz ASP-a su ocijenili šokantnim da se to čini na programima poslovanja državnog trezora i regulisanja finansijskog sistema, što su, kako su kazali iz te NVO, bili podaci javni čak i za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista.

“Enormna potrošnja centralne administracije za vrijeme upravljanja manjinskog premijera Abazovića, čija je vlada duže od godinu bez ikakvog političkog legitimiteta, dok je država u nepodnošljivom stanju institucionog haosa svake vrste, vjerovatno će ostati upamćeno kao najveće rasipništvo novca građana od neke vlade u tehničkim mandatima”, zaključuje se u saopštenju.

