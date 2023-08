Vukićević: Demokratama i GP URA fotelje vrijednije od dostojanstva

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta (GP) URA su pokazali da su im fotelje vrijednije od političkog i svakog drugog dostojanstva, ocijenio je odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Opštini (SO) Nikšić, Zoran Vukićević.

Predlog o razrješenju predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, glasovima odbornika vladajuće većine, skinut je sa dnevnog reda današnje vanredne sjednice SO.

Vukićević je rekao da je na današnjoj sjednici SO Nikšić, kako je to praksa u svakom demokratskom društvu, trebalo da raspravljaju o još jednoj osnovanoj inicijativi za smjenu prvog čovjeka grada.

“Međutim, kako među onima koji se obično protokolarno kunu u demokratiju, a koji čine vlast ovdje u Nikšiću, vlada opšte nepovjerenje, ni danas nijesmo imali priliku da ukrstimo argumentaciju”, naveo je Vukićević.

Prema njegovim riječima, to se desilo jer su Demokrate i URA, skidanjem tačke sa dnevnog reda, pobjegli od glasanja, iz straha da nekom od odbornika iz njihovih redova ne proradi svijest i savjest, “pa podignu ruku za smjenu negatora crnogorske države, njenih simbola i slavne istorije”.

“O osnovanosti ove inicijative dovoljno govori hitna reakcija Tužilaštva”, Vukićević.

On je rekao da su predstavnici Demokrate i GP URA otćutali sva nepočinstva Kovačevića, i da su djelima potkrijepili to da im je isprazna priča o zaštiti države i nacionalnih interesa.

“Te stranke crnogorskoj javnosti ponovo su se predstavile kao neko ko se potčinjenički vezao za Kovačevića, te pokazale da su im fotelje vrijednije od političkog i svakog drugog dostojanstva”, kazao je Vukićević.

On je rekao da je koalicija Evropski tim za Nikšić, čiji je dio i DPS, ne želeći da bude dio još jednog brutalnog iskazivanja nedemokratskih kapaciteta, urušavanja ugleda Skupštine, iskazivanja nepoštovanja prema građanima, napustila zasijedanje uz napomenu da te teme neće biti zatvorene.

