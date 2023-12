Vanredna vakcinacija djece protiv velikog kašlja

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Podgorica će, zbog pojave velikog kašlja, svakog vikenda do kraja decembra organizovati vanrednu vakcinaciju djece u zdravstvenom objektu Stara Varoš.

Iz Doma zdravlja su kazali da će, zbog novonastale situacije usljed javljanja velikog kašlja u epidemijskoj formi, vanredni termini za vakcinaciju djece biti organizovani u danima vikenda, od devet do 17 sati.

„Apelujemo na sve roditelje i staratelje koji imaju djecu koja nijesu primila sve tri doze pertrutis vakcine iz primarne serije, kao i djecu koja nijesu revakcinisana u drugoj godini i pred polazak u školu da dovedu djecu i da ih zaštite od oboljevanja od velikog kašlja“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, vakcina protiv pertrutisa daje se u sklopu kombinovanih vakcina shodno uzrastu i prema programu obaveznih imunizacija.

