Uhapšeni osumnjičeni za podmetanje požara na skupocjenom vozilu

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije uhapsili su Đ.I. (32) i P.N. (31), iz Danilovgrada zbog sumnje da su podmetnuli požar na vozilu V.K. iz Nikšića, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da je 21. jula oko četiri sata došlo do požara na vozilu marke „BMW“ u vlasništvu V.K. iz Nikšića, koje je bilo parkirano na parking prostoru u ulici Peka Pavlovića, a koji se proširio – prenio i ošteti još jedno vozilo.

Navodi se da je na licu mjesta izvršen uviđaj zajedno sa vještakom za požare, eksplozije i havarije.

„Preduzetim intenzivim opertivno – taktičkim mjerama i radnjama, a u saradnji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nikšićka policija je rasvijetlila predmetno krivično djelo i u petak uhapsila Đ.I. i P.N, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da su Đ.I. i P.N. 21. jula po prethodnom dogovoru, zajedničkom radnjom locirali vozilo, koje su potom polili benzin i inicirali požar.

„Usljed dejstva vatre oštećeno vozilo, koje je prema dostavljenim podacim vrijednosti oko 75 hiljada EUR, u potpunosti je uništeno, dok je na drugom vozilu pričinjena manja materijalna šteta“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad od 1. maja rasvijetlili devet kriivčnih djela izvršenih podmetanjem požara, kako iz prethodnog perioda tako i iz tekućeg, po kom osnovu su procesuirali deset osoba.

