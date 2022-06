Ugovorom zaštititi nacionalne interese

Podgorica, (MINA) – Postupak usaglašavanja Ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) mora biti inkluzivan i uključivati stručnu javnost, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) dodajući da je primarna obaveza Vlade da zaštiti nacionalne interese države.

Kako je kazao portparol DPS-a Miloš Nikolić, ta partija podržava regulisanje odnosa između države i crkve na civilizovan način koji podrazumijeva potpisivanje ugovora sa SPC kojim bi se štitili interesi države Crne Gore.

Prema riječima Nikolića, ono što čudi u današnjem postupku prezentovanja dokumenta pod nazivom “Radna verzija Temeljnog ugovora” je očita ishitrenost i brzopletost od Vlade.

“Kao i činjenica da je bez ikakve potrebe zaobiđena stručna i kompetentna javnost koja bi morala da da svoj sud i doprinos u odnosu na sadržinu ugovora koji treba da bude potpisan”, dodao je on.

Na taj način, kako je rekao, pokazuje se očito loša namjera prema Crnoj Gori i takav odnos prema državi DPS neće dozvoliti.

“SPC ima svoje stavove koji su poznati u javnosti, kao i svoje interese koje je artikulisala više puta, te nas ne čudi da ova vjerska zajednica želi da ih postigne i kroz ovaj dokument”, rekao je Nikolić.

On je rekao da primarna obaveza Vlade, kao druge strane potpisnice, da zaštiti nacionalne interese države.

“Imajući u vidu ove činjenice, očekujemo da se neće hitriti u ovom postupku i da se neće pod bilo kakvim pritiskom, donositi odluke”, naveo je Nikolić.

On je kazao da postupak usaglašavanja Ugovora sa SPC mora biti inkluzivan i uključivati stručnu javnost.

“Kako bi kroz finalnu sadržinu Ugovora između i SPC, uz najširi konsenzus, bili zaštićeni interesi države Crne Gore. U protivnom, znaju se posljedice”, zaključio je Nikolić.

