U ponedjeljak javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor donio je odluku o raspisivanju konkursa za izbor jednog sudije Ustavnog suda.

To je odlučeno jednoglasno na današnjoj sjednici Odbora.

Predsjednica Odbora Simonida Kordić rekla je da će javni poziv biti raspisan od ponedjeljak kako bi stručna služba imala vremena da pripremi tekst.

Ona je navela da će javni poziv trajati 30 dana.

Kordić je rekla da je Ustavni sud ranije obavijestio parlament da sudija tog suda Milorad Gogić 27. maja stiče uslove za odlazak u penziju.

Gogić je 27. decembra izabran za predsjednika Ustavnog suda.

Ustavni sud kompletiran je 22. novembra prošle godine, kada je za sudiju izabran Faruk Resulbegović.

