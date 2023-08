Tužioci da ne tolerišu prijetnje smrću novinarima Antene M i drugih medija

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacija (NVO) Akcija za ljudska prava (HRA) apelovala je na tužioce da ne tolerišu prijetnje smrću novinarima Antena M i drugih medija.

Iz te NVO rekli su da su danas podnijeli pritužbu Tužilačkom savjetu (TS) na rad državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, koji je procijenio da u prijetnjama smrću glavnom uredniku i zamjeniku urednika portala Antena M “nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”.

U pismu izvršne direktorice HRA Tee Gorjanc Prelević predsjednici TS i vršiteljki dužnosti (v.d.) vrhovne državne tužiteljke (VDT), Tatjani Begović, naglašeno je da, iako je v.d. VDT u međuvremenu naložila procesuiranje prijetnji, ostaje potreba da TS ispita i ocijeni zakonitost postupanja nadležnog tužioca u tom slučaju i preduzme odgovarajuće mjere kako se slično ne bi ponavljalo.

„HRA je i apelovala na v.d. VDT da donese obavezujuće uputstvo za sve tužioce za procesuiranje prijetnji novinarima i druga krivična djela u odnosu na njih“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su podsjetili da je izmjenama Krivičnog zakonika, koje su stupile na snagu u januaru prošle godine, predviđen kvalifikovan oblik i krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

„Kao i djela teško ubistvo, teška tjelesna povreda i prinuda, kada se izvrše prema novinarima – tj. osobi koja obavlja posao javnog informisanja, u vezi obavljanja tog posla“, dodaje se u saopštenju.

Iz HRA su poručili da te izmjene Krivičnog zakonika ne smiju ostati samo prazno slovo na papiru.

„Već moraju biti praćene adekvatnim djelovanjem državnih tužilaca po službenoj dužnosti u cilju zaštite slobode izražavanja i javnog informisanja”, rekli su iz HRA.

Iz te NVO su apelovali na v.d. VDT da obavezujućim uputstvom sugeriše tužiocima da obavezno uzimu u obzir kontekst u kojem novinarima prijete, odnosno “informativni sadržaj koji su objavili ili koji namjeravaju da objave”.

„HRA oštro osuđuje i posljednje prijetnje smrću glavnom uredniku radija i portala Antena M Darku Šukoviću i njegovoj zamjenici Mileni Aprcović“, kazali su iz HRA.

Oni smatraju da je posebno zabrinjavajuća pojava činjenica da se nadležni državni tužilac opredijelio da Đ. T, koji je prijetio tim novinarima, goni samo zbog nedozvoljenog držanja oružja, a ne i prijetnji koje odgovaraju kvalifikovanom obliku krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Tu pojavu, kako su poručili iz HRA, v.d. VDT i TS moraju odlučno suzbiti.

