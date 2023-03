Tripković Marković: Velika očekivanja od predstojeće sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ima velika očekivanje od predstojeće sezone, a ohrabruju trenutne najave i rezervacije u periodu predsezone i ljetnjih mjeseci, kazala je direktorica NTO Ana Tripković Marković.

Kako je saopšteno iz NTO, danas je u hotelu Hilton održana Konstitutivna sjednica četvrtog saziva Skupštine te organizacije.

Sjednicom je predsjedavao državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Armend Milla, a prisustvovala je Tripković Marković, predstavnik Vlade i predstavnici lokalnih turističkih organizacija, kao i drugi dobrovoljni članovi Skupštine NTO.

Iz NTO su kazali da su, s obzirom na to da je mandat trećeg saziva Skupštine NTO istekao, u skladu sa predviđenom procedurom i odredbama Zakona o turističkim organizacijama i Statuta NTO, verifikovani četvorogodišnji mandati članovima, odnosno njihovim predstavnicima u novom sazivu Skupštine.

“Verifikovani su mandati ukupno 35 članova, među kojima su Vlada Crne Gore, sve lokalne turističke organizacije, kao i kompanije koji su strateški partneri crnogorskog turizma, visokoškolske obrazovne institucije iz oblasti turizma, te udruženja turističke privrede i javne institucije koje su povezane sa turizmom”, kaže se u saopštenju.

Tripković Marković je predstavila informacije o Programu rada NTO za 2021. i prošlu godinu, kao i o Finansijskom planu NTO za te dvije godine.

Ona se, kako je saopšteno, osvrnula na pozitivne rezultate prethodne turističke sezone kada je zabilježeno preko dva miliona turističkih dolazaka, što je 30 odsto više u poređenju sa 2021. godinom, dok je u poređenju sa rekordnom 2019. godinom to na nivou od oko 80 odsto.

“To su dobri rezultati imajući u vidu da je prošla godina bila izazovna za turizam. Što se tiče predstojeće sezone, imamo velika očekivanja, a ohrabruju trenutne najave i rezervacije u periodu predsezone i ljetnjih mjeseci”, rekla je Tripković Marković.

Iz NTO su kazali da su na sjednici izglasani novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora NTO za četvorogodišnji period.

“Na osnovu glasova članova Skupštine NTO, u skladu sa procedurom, za članove Izvršnog odbora NTO CG izabrani su: Snežana Pekić, Miško Rađenović, Lazar Miranović, Nikola Jablan i Jovan Gregović. Za članove Nadzornog odbora NTO izabrani su: Jasna Vujović, Miloš Medenica i Jovan Ristić”, navodi se u saopštenju.

