Suspendovati službenike policije okrivljene za torturu

Podgorica, (MINA) – Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević zatražila je od premijera Dritana Abazovića da obezbijedi zakonito djelovanje Ministarstva unutrašnjih poslova i suspenduje službenike policije koji su okrivljeni za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem od oštećenog Marka Boljevića.

Iz HRA su saopštili da su 6. marta poslali protestno pismo ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću zbog toga što od jula prošle godine nije suspendovao policijske inspektore okrivljene za iznuđivanje iskaza.

“Ovo je dovelo do toga da, pored ostalog, jedan od njih nastupi čak dva puta u medijima kao portparol Uprave policije”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da Adžić na to pismo do danas nije odgovorio i da su neki od okrivljenih u petak viđeni u službenom vozilu na ulicama Podgorice.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije, obaveznu suspenziju okrivljenih službenika policije za krivična djela u vezi sa radom zahtijeva Zakon o unutrašnjim poslovima, kao i međunarodni standardi ljudskih prava.

Iz HRA su rekli da je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture 2014. i prošle godine izričito zahtijevao od Crne Gore da se svi službenici pod istragom za djela zlostavljanja odmah udaljavaju sa dužnosti i tokom kompletnog trajanja krivičnog postupka.

Evropski komitet za sprečavanje torture, kako su kazali, u kontinuitetu zahtijeva od crnogorskih vlasti da sa najvišeg nivoa pošalju poruku nulte tolerancije torture.

Gorjanc Prelević je u pismu Abazoviću navela da nepostupanjem u ovom slučaju, Adžić daje sasvim suprotnu poruku.

Iz HRA su naveli da je 16. maja prošle godine, rješenjem Osnovnog suda u Podgorici, potvrđena optužnica protiv pet inspektora podgoričkog Centra bezbjednosti, Danila Grbovića, Dalibora Ljekočevića, Bojana Vujačića, Ivana Peruničića i Nemanje Vujoševića zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza na štetu Boljevića.

Boljević je istakao da su ga policajci primoravali da tereti Benjamina Mugošu i Jovana Grujičića za postavljanje eksploziva tako što su ga mučili elektro-šokerima u oblasti genitalija i butina, udarali bokserskim rukavicama, bejzbol palicama i rukama u gornji dio tijela i po tabanima, da su mu prijetili ubistvom i repetiranjem pištolja pored glave, kao i da će ubiti njegovu porodicu i djevojku.

