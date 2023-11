Stoltenberg: Zabrinuti smo zbog secesionističke retorike

Sarajevo, (MINA) – Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao je da je zabrinut zbog secesionističke retorike podjela i ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini (BiH).

Stoltenberg je na konferenciji za novinare u Sarajevu tokom svoje prve posjete BiH, rekao da to prijeti da potkopa stabilnost i oslabi reforme, kao i da svi lideri moraju raditi na napretku.

“Nama je izuzetno važno i predani smo bezbjednosti i stabilnosti ovom regionu, u vašoj državi koja ima veliki značaj za region Zapadnog Balkana i stoga produbljujemo naš politički dijalog i saradnju u praksi”, kazao je Stoltenberg.

On je poručio da saveznici snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH, prenosi Slobodna Evropa.

Predsjedavajuća u Vijeću ministara BiH Borjana Krišto navela je da BiH učestvuje u Akcijskom planu za članstvo u NATO-u što, kako je rekla, signalizira da postoji politička odluka NATO-a da BiH može postati članica Alijanse.

“Moramo postići politički konsenzus i kroz dijalog doći do stavova koji su jako važni za BiH kada je u pitanju suradnja sa NATO “, kazala je Krišto.

Visoki predstavnik Kristijan Šmit kazao je nakon sastanka sa Stoltenbergom da je u BiH potrebno ponovno izgraditi povjerenje u pravnu državu.

“To je naš zajednički posao, kao i domaćih političara. Radimo na tome i treba nam podrška EU i NATO-a”, kazao je Šmit.

